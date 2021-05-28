Москвич выдавил себе глаза у церкви

Москвич пришел к церкви на севере столицы и выдавил себе глаза, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина 40 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал психотропные препараты, сообщает телеканал. Однако, избавить его от «голосов в голове» так и не удалось — именно они, как сообщается, призывали его к данному поступку, и мужчина подчинился призывам.

Свидетелем случившегося стала случайная прохожая, которая вызвала полицию и скорую помощь.

Ранее ученые предупредили о крайней опасности психоза, вызываемого коронавирусом. В прошлом году в Новосибирске три пациента с COVID-19 покончили жизнь самоубийством, заболевший коронавирусом летчик из Екатеринбурга сбежал из больницы и погиб, перелезая через колючую проволоку, а в Индонезии мужчина с ковидом убил свою дочь. Сообщалось, что психоз развивается на фоне инфекции как минимум у 4% пациентов.