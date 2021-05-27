Суд в Польше не арестовал диспетчера, работавшего в день крушения под Смоленском

Суд в Польше не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе. В результате рассмотрение дел двух других диспетчеров было отложено на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей окружного суда Варшавы.

С заявлением о временном аресте диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского в суд обратилась Генеральная прокуратура Польши. Сотрудники дежурили на аэродроме Смоленска в день катастрофы, произошедшей более 11 лет назад.

«По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок», — пояснили в польском суде.

В качестве причины для отсрочки заседания указали «неисполнение российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р».

В отношении Николая Краснокутского суд также отложил заседание бессрочно по той же причине.

Кроме того, по делу в отношении Павла Плюснина суд решил «ходатайство прокурора не удовлетворять».

Польский «борт №1» Ту-154 10 апреля 2010 года разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту было 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, которые направлялись на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы был глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики, а также военные деятели.

Межгосударственный авиационный комитет установил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.