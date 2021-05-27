Автор Telegram-канала NEXTA Путило попросил о защите

Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило выступил с обращением к международному сообществу. Он попросил обеспечить охрану себе и другим сотрудникам канала, сообщает РИА «Новости».

«Угрозы поступают нам, хоть мы и находимся за границей, поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране», — рассказал Путило во время пресс-конференции.

Выступившая на пресс-конференции мать задержанного в Белоруссии основателя NEXTA Романа Протасевича Наталья подчеркнула, что «ее сын не призывал к массовым беспорядкам на территории Белоруссии. По ее словам, Роман только доносил информацию о происходящем в стране.

23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске белорусские правоохранительные органы после экстренной посадки лайнера ирландской авиакомпании Ryanai. Этот самолет следовал из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. Планируется, что 28 мая суд в Белоруссии рассмотрит дело задержанной россиянки.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.