В России введут штрафы за необоснованное требование персональных данных при покупках

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен одобрить поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», — сказал он.

Мишустин добавил, что потребителей просят указать номера телефонов, адрес, адрес электронной почты и другие данные при покупке билетов на многие массовые мероприятия, однако такие требования не прописаны в законодательстве.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — уточнил премьер.

Ожидается, что изменения в Кодекс об административных нарушениях одобрят на заседании правительства в четверг, 27 мая.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам требовать от операторов персональных данных удалить сведения о них из общего доступа без дополнительных условий.