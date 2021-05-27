СМИ: письмо с угрозами взрыва Ryanair поступило после того, как об этом сообщили пилотам

Письмо с угрозой взрыва самолета Ryanair поступило на почту минского аэропорта уже после того, как власти рассказали экипажу о минировании. Об этом сообщает американское издание Daily Beast со ссылкой на оригинал сообщения.

СМИ пишет, что письмо было отправлено через 27 минут после того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии и через 24 минуты после того, как Управление воздушным движением в Минске проинформировало пилотов об угрозе.

В тексте письма сообщается, что «солдаты ХАМАС» требуют, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа, а ЕС отказался от поддержки Израиля.

«Мы знаем, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — утверждается в приведенном тексте письма.

Издание отметило, что письмо было получено «в сотрудничестве» с проектом «Досье».

Как пишет СМИ, письмо было направлено через два дня после соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Организация, в свою очередь, отрицает причастность к инциденту.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.

Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.