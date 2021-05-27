МЧС рассматривает введение дополнительных рейсов для россиян из сектора Газа

МЧС России рассматривает возможность дополнительных рейсов для россиян, пожелавших покинуть сектор Газа на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

27 мая из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву спецбортом Ил-76 доставили 64 человека, в том числе 31 ребенка.

«Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются», — уточнили в МЧС.

Неделей ранее президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа желающих уехать россиян и граждан СНГ.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.