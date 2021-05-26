Кадыров предложил лечить отказавшихся от прививки против коронавируса последними

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что людей, отказывающихся от вакцинации против коронавирусной инфекции, следует лечить в последнюю очередь в случае заражения. Перед этим с жителями будут проводить разъяснительную работу и разъяснять вопросы, связанные с прививкой, сообщает РИА «Новости».

Кадыров предлагает создать специальные комиссии, которые будут работать с населением.

«Врач, имам, участковый, на все вопросы за раз ответят. Если и тогда он не согласен, то последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода», — рассказал Кадыров во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Кроме того, планируется, что специальные совместные с духовенством комиссии будут проводить подворные обходы. На встречах жителям Чечни будут рассказывать о необходимости вакцинации.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов рассказал о преимуществах адресной работы с населением.

«Запустили с главой Ачхой-Мартановского района пилотный проект в двух селах с представителями всех направлений власти и медицины, адресно подходили к каждому претенденту на вакцинацию», — уточнил он.

Кадыров обратил внимание, что прививочная кампания в регионе идет не очень активно. Он пояснил, что ученые с мировым именем в один голос советуют прививаться от коронавирусной инфекции.

За последние сутки в России выявлено 8 373 новых случая коронавируса. Столица РФ лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста новых заболевших.