Суд в Москве арестовал высокопоставленного офицера Росгвардии

Басманный суд столицы отправил в СИЗО начальника отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергея Воробьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Высокопоставленный офицер Росгвардии обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьева Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ», — пояснила пресс-секретарь московского суда Ирина Морозова.

Меру пресечения Воробьеву избрали на два месяца, до 25 июля. Планируется, что в скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения его коллеге, заместителю Александру Швецову.

По данным следователей СК России, во время оперативно-разыскных мероприятий были задержаны Воробьев и Швецов.

Как уточнил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, сейчас выясняются все обстоятельства этого дела. Помимо того, осуществляется взаимодействие со следственными органами.