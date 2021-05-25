Власти Якутии прокомментировали информацию об обязательной вакцинации от коронавируса

В правительстве Якутии объяснили ряд положений по анонсированной ранее обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства субъекта со ссылкой на главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) Маргариту Игнатьеву.

В первую очередь вакцинация затронет работников сферы образования, занятых в организации детского летнего отдыха, а также всех, кто имеет отношение к «массовым мероприятиям республиканского масштаба».

Как пояснили власти, работодатель будет вправе требовать данные об уколе, а сотрудник должен явится в прививочный пункт. При этом он может оформить отказ от прививки с указанием причины или медицинский отвод.

Изменения в правилах связаны с тем, что власти Якутии хотят в максимально короткие сроки выработать иммунитет к COVID-19 у местных жителей.

«Только тогда можно рассматривать возможность проведения летних массовых мероприятий в обычном формате», — добавила Игнатьева.

Перед вакцинацией работодателю надо будет провести организационную работу. Понадобится подать заявку на проведение прививок коллектива, согласовать с медицинской организацией график.

Предполагается, что к началу июня в регионе привью от коронавируса не менее 70% взрослых.

Постановление об обязательной иммунизации населения подписано главным санитарным врачом Якутии 19 мая. Организация, которые не смогут обеспечить вакцинацию персонала, могут быть оштрафованы от 200 тыс. руб.

Кроме того, в Югре заинтересовались опытом Якутии, где ввели обязательную вакцинацию.

Сегодня стало известно, что компании, которые не смогут это обеспечить, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.