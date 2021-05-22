Глава СПЧ выступил против снятия моратория на смертную казнь для педофилов

Глава СПЧ Валерий Фадеев объяснил, почему выступает против отмены моратория на смертную казнь для педофилов и массовых убийц.

По его словам, лишение человека жизни за преступление неуместно с точки зрения религиозного гуманизма.

«Это с точки зрения религиозной не очень хорошо — убивать людей, даже страшных преступников. Есть много примеров судебных ошибок, в нашей стране есть примеры и в других странах, когда приговоренных к смерти людей лишали жизни, а потом выяснялось, что они невиновны, и это тоже надо учитывать», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фадеев выразил мнение, что наказание в случае педофилии, массовых убийств детей должно быть предельно жестким, однако не нужно отказываться от моратория на смертную казнь.

Глава СПЧ добавил, что в России есть несколько специальных учреждений, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению, и там очень тяжелые условия.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала отменить мораторий на смертную казнь для педофилов.