В Минздраве считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, передает ТАСС.

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день россиянам вакцинация доступна в самые короткие сроки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с коронавирусом в России.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин заявлял, что более 21 млн россиян привились от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».