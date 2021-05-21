Отсидевшая в американской тюрьме россиянка Тэрада вернулась в РФ

Россиянка Мира Тэрада, которая отбывала срок в Соединенных Штатах по делу о наркотиках, вернулась в Россию. Об этом заявил РИА «Новости» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Тэрада сегодня вернулась на родину в Россию после отбытия срока наказания и пребывания в депортационной тюрьме США, в которой ее продержали более четырех месяцев после отбытия ею приговора», — уточнил он.

По словам Мельникова, соотечественнице не предоставляли медицинскую помощь в американской тюрьме. Как уточняется, Тэрада на протяжении нескольких месяцев находилась в одиночной камере, где отсутствовали окна.

Мира Тэрада в 2015 году стала жертвой нападения со стороны своего мужа, гражданина США Алета Тэрады. Она получила огнестрельное ранение и стала инвалидом.

Мира Тэрада была задержана в Финляндии на основании ордера Интерпола в декабре 2018 года по обвинению в отмывании средств, полученных при контрабанде наркотиков.

Срок заключения россиянки закончился 29 января 2021 года. Затем Тэраду перевели в миграционную тюрьму. Ее не получилось сразу депортировать в Россию из-за утери документов.