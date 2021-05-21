Попова: майские выходные помогли притормозить развитие ситуации с COVID-19

Благодаря длинным майским выходным в России удалось притормозить развитие ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 24».

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях между майскими праздниками. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно были объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

По словам Поповой, удалось притормозить распространение всех воздушно-капельных инфекций. Она отметила, что ситуация с коронавирусом до майских праздников была напряженной.

Она заявила, что решение об увеличении майских праздников было верным, на сегодняшний день видно снижение циркуляции различных респираторных вирусов.

«В середине апреля у 10 [пациентов] мы выявляли различные вирусы: риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа или вирусы сезонного коронавируса... уже через неделю после окончания праздников этот уровень снизился вдвое, и у пяти из 100 человек мы находим такие вирусы», — рассказала Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 739 человек, вылечились 4 601 120 человек.