В Таганроге третьеклассник набросился на учителя с оскорблениями

В таганрогской школе ученик третьего класса вышел к доске и стал оскорблять учительницу матерными выражениями, сообщает Telegram-канал «Федерал-Пресс».

Ситуация произошла в понедельник, 17 мая. Выйдя к доске, школьник стал угрожать учительнице сексуальной расправой и обозвал ее проституткой. Преподаватель никак не отреагировала на действия школьника, даже когда он замахнулся на нее ногой. Судя по видео, женщина пребывала в шоке от действий третьеклассника.

По словам родителей одноклассников этого школьника, такое поведение является для него обычным, в том числе использование матерных слов. Один раз, по словам его одноклассников, он даже угрожал повторять действия Ильназа Галявиева. Родители учеников много раз обращались к директору школы с жалобами на поведение ребенка.

С мальчиком работают психологи.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца.

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