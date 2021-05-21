Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцинации на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня те регионы, где наибольший охват вакцинацией населения, показывают и устойчивую тенденцию к нормализации ситуации по ковиду», — сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что каждый должен понимать, что это ответственность не только за себя, но и за окружающих.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 739 человек, вылечились 4 601 120 человек.

В Москве за весь период зафиксировано 1 151 462 случая коронавируса, выздоровели 1 038 332 человека, умерли 19 532 человека.