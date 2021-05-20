Ученый объяснил, как выбрать тест-систему для определения коронавируса

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как выбрать наиболее эффективную тест-систему для определения COVID-19. В России сейчас зарегистрировано свыше 330 подобных тестов, передает телеканал «Звезда».

По словам ученого, не все системы способны выявить коронавирусную инфекцию с максимальной точностью.

«Выбирая систему, которой хотелось бы верить и получить достоверный результат, нужно обращать внимание на два ключевых параметра: чувствительность и специфичность. Чтобы не было ложноотрицательных или ложноположительных результатов, тест-система должна быть с чувствительностью и специфичностью выше 92%», — пояснил заместитель директора по научной работе ведомства.

В результате эксперт посоветовал покупать тесты в государственных учреждения, так как в них внимательно следят за качеством.

«А если вы заказываете себе тест по интернету, то здесь параметр может быть абсолютно разным», — обратил внимание Горелов.

Специалист предложил соотечественникам, которые не доверяют результатам тестирования, сдавать анализы в лабораториях.

«И чаще всего ложноотрицательные или ложноположительные результаты дают быстрые экспресс-тесты», — заключил эпидемиолог.

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