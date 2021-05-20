Эндокринолог назвала симптомы, указывающие на проблемы с щитовидной железой

Эндокринолог Мария Васильева перечислила главные признаках заболеваний щитовидной железы. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам врача, при подобных симптомах нужно обращаться к врачу.

Признаки делятся на две группы. Одни из симптомов проявляются локально. В этом случае щитовидная железа увеличивается в размерах и появляется зоб, который может сдавливать близлежащие органы. К этому приводят диффузные увеличения органа на фоне йододефицита.

Как предупреждает медик, человек также может ощущать першение в горле. Пациенты с зобом испытывают трудности при глотании твердой пищи и чувствуют сдавливание в горизонтальном положении.

Кроме того, другим признаком проблемы щитовидкой оказывается недостаток или переизбыток гормона ТТГ.

«Если недостаток — пациенты жалуются на слабость, апатию, снижение работоспособности, выпадение волос, сухость кожи. При переизбытке пациенты находятся в тревожном состоянии, в стрессе. Их беспокоит тремор рук, может появиться выпячивание глаз», — уточнила Васильева.

В том случае, если у человека обнаруживаются тревожные симптомы, врач рекомендует обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

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