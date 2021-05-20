«Московского отравителя» приговорили к 16 годам колонии

Басманный суд столицы приговорил к 16 годам колонии Мурата Сабанова, отравившего и обокравшего 30 людей в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы прокуратуры Людмилу Нефедову.

Прокурор ранее запрашивал для «московского отравителя» 17 лет колонии строгого режима.

«С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила Нефедова.

С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы. От действий преступника пострадали люди, употреблявшие спиртные напитки на улице. Тем, кого «отравитель» хотел обворовать, он предлагал напитки с подмешанными веществами седативного действия.

Сабанову вменяли 50 эпизодов по статьям о разбое, краже, а также мошенничестве. По данным прокуратуры, всего от действий злоумышленника пострадали 30 человек.

Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко отметила, что Сабанов признал вину частично. При этом фигурант дела не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый, объясняя мотивы преступления, говорил, что хотел только достать денег на жизнь.