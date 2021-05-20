«Почта России» займется онлайн-продажей вина

«Почта России» планирует заняться онлайн-продажей вина уже этим летом. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что продажа российского вина через инфраструктуры «Почты России» предварительно начнется в Москве и Мордовии. По оценкам экспертов, если эксперимент пройдет успешно, то к 2025 году «алкогольный» оборот почтового оператора составит ₽100 млрд.

По данным РБК, с инициативой проведения эксперимента по доставке вина с помощью «Почты России» выступил президент страны Владимир Путин, соответствующее поручение он дал правительству и почтовому оператору. Источник издания заявил, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов. По информации владельца одного из винных российских производителей, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».

Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин подтвердил РБК, что почтовый оператор действительно задействован в рабочей группе правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подтверждать свой возраст при покупке алкоголя.