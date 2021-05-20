Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после стрельбы в казанской школе двое детей остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — рассказал он.

Глава ведомства уточнил, что у одного из находящихся в тяжелом состоянии ребенка ранение брюшной полости, а у другого — тяжелое ранение конечностей.

Также он добавил, трое детей уже выписаны.

Ранее Мурашко рассказывал об операциях у пострадавших в Казани детей.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.