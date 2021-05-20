Врач оценил влияние коронавируса на онкологические заболевания

Коронавирус может затруднить лечение онкологических заболеваний, но на заболеваемость ими влияния не окажет, считает главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Своим мнением он поделился в беседе с РИА «Новости».

По словам врача, коронавирусная инфекция, как и любое другое инфекционное заболевание, способна «не дать возможности лечиться». Кроме того, человек может умереть от COVID-19.

«Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять», – заявил эксперт.

Ранее в Министерстве здравоохранения России предупредили, что рак осложняет течение COVID-19.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 116 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 4,5 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».