В ВОЗ предложили отойти от понятия «волна коронавируса»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили отойти от понятия «волна коронавируса». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению регионального представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, количество заболевших по всему миру то увеличивается, то снижается, такие всплески постоянны, поэтому настало время отойти от понятия «волна». Однако отслеживать рост инфицированных нужно, чтобы вовремя принимать меры, отметила она.

«Надо уйти от этого понятия «волна» — сейчас прошла волна, или, возможно, новая придет. Когда начинается подъем, на него надо отреагировать сразу, тогда большого всплеска не будет», — подчеркнула она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наступление третьей волны эпидемии коронавируса в России будет зависеть от количества привитых.

По состоянию на полдень 16 мая в России было проведено 133,5 млн тестов на COVID-19, выявлено 4,9 млн случаев заражения. Всего 4,6 млн человек выздоровело, 116 тыс. умерло. Под медицинским наблюдением остаются около 500 тыс. человек.