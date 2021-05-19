Нарышкин рассказал, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя

Регистрация российского препарата от коронавируса «Спутник V» в Европе тянется в связи с указом из высоких кабинетов ЕС. Об этом сообщает «Первый канал» со ссылкой на директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

По его словам, в ситуации с регистрацией лекарства надо разбираться гражданам европейских стран, а также местным правоохранительным органам.

«Европейское лекарственное агентство, которое осуществляет регистрацию всех лекарств, тянет», — уточнил Нарышкин.

Директор ведомства обратил внимание, что не хотел обвинять специалистов Европейского лекарственного агентства.

«Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза», — объяснил Нарышкин.

Он добавил, что на медленную регистрацию вакцины от COVID-19 могут влиять причины политического характера. Кроме того, не исключается роль экономического фактора, заключил директор Службы внешней разведки страны.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее страны ЕС разрешили въезд полностью привитых туристов. Информацию об открытии границ для вакцинированных против коронавирусной инфекции подтвердили источники в Евросоюзе.