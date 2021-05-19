Эксперт рассказала, как сэкономить на сдаче анализов

Председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко рассказала, как сэкономить на сдаче анализов. Интервью с экспертом опубликовано агентством «ПРАЙМ».

По ее словам, многие люди не знают, что большинство анализов, которые назначаются в платных центрах, можно сдать бесплатно по полису ОМС. К ним относится общий анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ крови, УЗИ, МРТ, КТ, анализ на ВИЧ, сифилис, и другие. Узнать точный список можно в своей страховой компании, дополнила эксперт.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», — сказала специалист.

Гриценко отметила, что результаты бесплатного обследования можно в том числе принести на прием к частному доктору.

Чтобы записаться на анализы в районной поликлинике, нужно прийти к терапевту с направлением от платного доктора. Однако для сдачи анализов в государственной поликлинике потребуется определенное время, поэтому многие предпочитают заплатить за анализы и сдать их в один день и в одном месте, говорит Гриценко.

Однако некоторые центры отказываются принимать анализы, которые были сделаны не у них. По словам эксперта, это часто бывает перед операциями, когда пациент должен пройти целый ряд обследований.

Она также подчеркнула, что некоторые частные клиники требуют сдавать все анализы у них, однако это незаконно.