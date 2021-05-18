TUT.BY сообщил о задержании более 12 сотрудников

Более двенадцати сотрудников белорусского информационного портала TUT.BY задержаны, сообщается в Telegram-канале редакции.

В сообщении приводится список задержанных, в их числе — генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, а также заместитель главного редактора Максим Гайко и Ольга Лойко.

Кроме того, главный редактор TUT.BY Марина Золотова после обыска у нее дома доставлена в департамент финрасследований Комитета госконтроля Белоруссии.

«Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что белорусские силовики пришли с обысками в редакцию портала TUT.BY. В отношении должностных лиц информационного портала было возбуждено уголовное дело по статье УК Белоруссии об уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере.