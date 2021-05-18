Умер актер из «Двенадцати стульев» Владимир Федоров, сообщает РИА «Новости».

Знакомый Федорова Иван Шаблов написал в Facebook, что артист умер на 83-м году жизни.

«Большой Человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова», — написал Шаблов в соцсети.

В 1964 году Федоров закончил Московский инженерно-технический институт. По профессии физик-ядерщик. В кино начал сниматься в 1972 году — тогда на экраны вышел фильм «Руслан и Людмила», где он сыграл роль Черномора. Также известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины «Через тернии к звездам». Всего на его счету более 40 фильмов, среди которых «Двенадцать стульев» и «Кин-дза-дза!».

В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на и на театральную сцену — играл в спектаклях театра им. Е. Вахтангова. С 1993 года — актер театра «У Никитских ворот». С 2004 года также играл в спектаклях МХТ им. Чехова.

В последние годы артист страдал от болезни сердца, в 2016 году он перенес инсульт.