Скончался Владимир Федоров
В возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров, об этом на своей странице в Facebook сообщил его знакомый Иван Шаблов. «Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова...Автор более 50 научных трудов и изобретений», — написал Шаблов. Причина смерти актера пока не названа, сам Федоров в апреле рассказывал о своей болезни — он подозревал у себя одну из форм сердечной недостаточности.
Владимир Федоров родился в 1939 году, в 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт, в 1972 году впервые попал на экран — в фильме Птушко «Руслан и Людмила» он сыграл Черномора. В его фильмографии есть и другие известные картины, в том числе «Двенадцать стульев», «Через тернии к звездам», «После дождичка в четверг» и «Кин-дза-дза!». В конце 1980-х актер начал играть в театре им. Е. Вахтангова, с 1992 года работал на сцене театра «У Никитских Ворот». В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка». Его последняя роль на экране (в сериале «Жила-была одна баба») датирована 2015 годом.
Несколько ролей артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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