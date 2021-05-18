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Скончался Владимир Федоров

В возрасте 82 лет скончался советский и российский актер театра и кино Владимир Федоров, об этом на своей странице в Facebook сообщил его знакомый Иван Шаблов. «Артист, физик-ядерщик, гражданин и Человек! У него были золотые руки и светлая голова...Автор более 50 научных трудов и изобретений», — написал Шаблов. Причина смерти актера пока не названа, сам Федоров в апреле рассказывал о своей болезни — он подозревал у себя одну из форм сердечной недостаточности.

Владимир Федоров родился в 1939 году, в 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт, в 1972 году впервые попал на экран — в фильме Птушко «Руслан и Людмила» он сыграл Черномора. В его фильмографии есть и другие известные картины, в том числе «Двенадцать стульев», «Через тернии к звездам», «После дождичка в четверг» и «Кин-дза-дза!». В конце 1980-х актер начал играть в театре им. Е. Вахтангова, с 1992 года работал на сцене театра «У Никитских Ворот». В 1997—1998 годах был соведущим и помощником Леонида Ярмольника в телеигре «Золотая лихорадка». Его последняя роль на экране (в сериале «Жила-была одна баба») датирована 2015 годом.

Несколько ролей артиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Владимир Федоров в фильме «Руслан и Людмила&raquo; (1972) Владимир Федоров в фильме «Руслан и Людмила&raquo; (1972)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Много шума из ничего&raquo; (1973) Владимир Федоров в фильме &laquo;Много шума из ничего&raquo; (1973)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Легенда о Тиле&raquo; (1976) Владимир Федоров в фильме &laquo;Легенда о Тиле&raquo; (1976)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Нос&raquo; (1977) Владимир Федоров в фильме &laquo;Нос&raquo; (1977)
Владимир Федоров в фильме &laquo;В начале славных дел&raquo; (1980) Владимир Федоров в фильме &laquo;В начале славных дел&raquo; (1980)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Через тернии к звездам&raquo; (1980) Владимир Федоров в фильме &laquo;Через тернии к звездам&raquo; (1980)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа&raquo; (1983) Владимир Федоров в фильме &laquo;Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа&raquo; (1983)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Черная стрела&raquo; (1985) Владимир Федоров в фильме &laquo;Черная стрела&raquo; (1985)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Борис Годунов&raquo; (1986) Владимир Федоров в фильме &laquo;Борис Годунов&raquo; (1986)
Владимир Федоров в фильме &laquo;7 дней с русской красавицей&raquo; (1991) Владимир Федоров в фильме &laquo;7 дней с русской красавицей&raquo; (1991)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Заложники &laquo;Дьявола&raquo; (1993) Владимир Федоров в фильме &laquo;Заложники &laquo;Дьявола&raquo; (1993)
Владимир Федоров в фильме &laquo;Хаги-траггер&raquo; (1994) Владимир Федоров в фильме &laquo;Хаги-траггер&raquo; (1994)
Владимир Федоров в сериале &laquo;Наследство&raquo; (2008) Владимир Федоров в сериале &laquo;Наследство&raquo; (2008)
Владимир Федоров в сериале &laquo;Фильм о фильме&raquo; (2007-2008) Владимир Федоров в сериале &laquo;Фильм о фильме&raquo; (2007-2008)
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Владимир Федоров в фильме «Руслан и Людмила» (1972)
Владимир Федоров в фильме «Много шума из ничего» (1973)
Владимир Федоров в фильме «Легенда о Тиле» (1976)
Владимир Федоров в фильме «Нос» (1977)
Владимир Федоров в фильме «В начале славных дел» (1980)
Владимир Федоров в фильме «Через тернии к звездам» (1980)
Владимир Федоров в фильме «Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа» (1983)
Владимир Федоров в фильме «Черная стрела» (1985)
Владимир Федоров в фильме «Борис Годунов» (1986)
Владимир Федоров в фильме «7 дней с русской красавицей» (1991)
Владимир Федоров в фильме «Заложники «Дьявола» (1993)
Владимир Федоров в фильме «Хаги-траггер» (1994)
Владимир Федоров в сериале «Наследство» (2008)
Владимир Федоров в сериале «Фильм о фильме» (2007-2008)
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