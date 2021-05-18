Путин заявил о скором выпуске четвертой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени будет запущена в гражданский оборот четвертая вакцина от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», — сказал он, выступая перед иностранными послами.

Глава государства добавил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия предложила вакцину от коронавируса партнерам по линии ООН, G20, БРИКС и ШОС.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».