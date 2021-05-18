Силовики пришли в редакцию белорусского портала TUT.BY

В редакцию белорусского портала TUT.BY и в квартиры сотрудников пришли силовики с обысками.

«Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР (Департамента финансовых расследований). В том числе — к главному редактору Марине Золотовой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала.

Также не отвечают на телефоны сотрудники, которые находились в офисе. Отмечается, что двери в редакцию заклеены полиэтиленом или закрашены.

Кроме того, ДФР пришел и в региональные офисы портала.

В Комитете государственного контроля Белоруссии, куда входит департамент, пока не комментируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух редакторов TUT.BY.