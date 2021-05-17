Кадыров назвал «шайтаном» своего подписчика и пригрозил уничтожить его

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram пригрозил одному из своих подписчиков уничтожением за оскорбление.

«Если ты это мне пишешь — то я найду тебя и мы посмотрим, кто из нас шайтан <...> Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, «помогите моей семье» писать! Ты мне сюда данные в директ пришли, посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу», — ответил Кадыров на комментарий, в котором его оскорбили.

После этого чеченский лидер завершил прямой эфир.

Ранее Рамзан Кадыров в ходе общения с подписчиками заявил, что является «проектом» Путина. Он отметил заслуги Путина в установлении безопасности на Северном Кавказе и в восстановлении Чечни, назвав действия и решения российского президента ключевыми.

По словам Кадырова, поддержка действий и решений Владимира Путина не противоречит религии, так как в России разрешены свободно строительство мечетей и открытое вероисповедание ислама.