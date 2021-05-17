В Минпросвещения выявили «серьезные проблемы» в 70% учебных программ по истории

Министерство просвещения России планирует разработать новые базовые рабочие программы для преподавания истории. При мониторинге свыше 2 500 учебных программ по «Истории» в 70% выявились серьезные недочеты, которые требуется оперативно исправить, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Выполняя поручение президента, вместе с проверкой учебников про истории Минпросвещения России провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами», — отметили в ведомстве.

Как оказалось, более половины данных программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, описывающие героизм и подвиг защитников Брестской крепости, оборону Севастополя и Одессы, Нюрнбергских, а также Токийских судебных процессов.

При этом в некоторых изданиях могли отсутствовать сведения о важных датах в истории государства.

Новые программы будут разработаны с привлечением ведущих научных коллективов. Обновленные программы для 5-9 классов планируется представить уже к началу нового учебного года.

21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин возмутился, что в учебниках по истории не упоминается Сталинградская битва. Минпросвещения пообещало провести полный анализ всех учебников.