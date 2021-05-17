У школьника в Москве изъяли оружие после шутки о планах устроить стрельбу

У Москве у школьника, который сообщил одноклассникам, что планирует устроить стрельбу, изъяли несколько единиц спортивного оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, одноклассники ученика 10 класса одной из московских школ обратились в полицию. Правоохранители, прибывшие к школьнику домой, изъяли у него пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета.

Полицейским школьник заявил, что просто «пошутил» и не собирался устраивать стрельбу.

По словам источника, задерживать школьника не стали. Наличие спортивного оружия десятиклассник объяснил занятиями в патриотическом клубе.

«Пневматические автомат и револьвер ему купили родители», — сказал источник, добавив, что по факту инцидента проводится проверка.

11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 23 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был арестован. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.