В Москве выявлено 3 573 новых случая коронавируса

В Москве было зарегистрировано свыше 3 500 случаев коронавирусной инфекции за сутки, за последний день выявлено 3 573 зараженных. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

«В столице выздоровел еще 2 041 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 027 835», — уточнили в оперштабе.

По данным ведомства, всего за день было госпитализировано 982 человека, заразившихся коронавирусом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России. Вне зависимости от того, наступит или нет третья волна, необходимо беречь здоровье, обратил внимание он.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в городе стабильная.