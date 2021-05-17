Мужчина зарезал трех человек в сквере в Екатеринбурге

Полицейские оцепили сквер у железнодорожного вокзала, расположенного в Екатеринбурге. По предварительным данным, мужчина напал на людей с ножом, передает издание Е1.RU.

Сообщается о гибели трех человек. Одним из погибших является мужчина, нападавший с холодным оружием.

Как сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых, сотрудники полиции, прибывшие на место, предприняли попытку задержать подозреваемого, мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на представителей МВД. В результате они были вынуждены были применить табельное оружие.

Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, опрашиваются свидетели происшествия.

Как уточнили в Следственном комитете, конфликт случился в результате употребления алкоголя.

Как сообщает телеграм-канал Mash, резня произошла из-за разборок бездомных. По данным СМИ, погибшие были знакомы с преступником.