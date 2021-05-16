Депутата Мосгордумы Тарасова отпустили после акции у МГУ

Депутат Московской городской думы Павел Тарасов, задержанный на несогласованной акции возле Московского государственного университета (МГУ), отпущен из отделения полиции. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Задержание было фактически когда я попытался остановить грабителя, по факту хищения имущества - микрофон вырвал и начал убегать, а полиция вместо того, чтобы остановить его, почему-то решила задержать меня», — рассказал московский депутат.

Тарасов заявил, что на него планируют составить протокол об административном правонарушении в связи с участием в несогласованной акции, при этом каких-либо обвинений за время задержания ему не предъявляли.

По данным СМИ, в Москве рядом со зданием МГУ проходит несанкционированная акция против закона о просветительской деятельности. При этом в столице действуют ограничения на массовые мероприятия из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о просветительской деятельности.