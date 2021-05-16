Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил о начале третьей волны коронавируса в России. Позже об этом сообщил и врач и телеведущий Александр Мясников.

По последним данным, в России выявлено 4 940 245 случаев коронавируса, выздоровели 4 556 073 человека, умер 115 871. За последние сутки инфекция подтвердилась у 8 554 граждан.