Юрист перечислила бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают

Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко назвала бесплатные медицинские услуги, о которых многие не знают. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Она отметила, что существуют медуслуги, за которые людям часто предлагают заплатить, не взирая на то, что они включены в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

По словам Грицаенко, в перечень малоизвестных бесплатных медицинских услугам входят: удаление зубов, анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, получение лекарственных препаратов в стационаре, определение гормонов щитовидной железы, физиопроцедуры, ЭКО, массаж, лечение депрессии, а также расходные материалы при хирургическом лечении, например, эндопротезы, металлические пластины, искусственные хрусталики при операциях на глазах.

Она также напомнила, что к медицинским услугам, гарантированным государством, относятся первичная медико-санитарная помощь, скорая, паллиативная, специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

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