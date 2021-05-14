Бастрыкин потребовал проверить дело о суициде экс-студента колледжа, где учился Ильназ Галявиев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить дело о суициде экс-студента колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ) Данилы Андреева, где учился напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, которое расследовалось органами СУ СКР по Татарстану. Председатель СК России поручил проверить полноту и объективность проведенных следственных действий и принятого процессуального решения», — говорится в сообщении.

Ранее мать бывшего студента колледжа ТИСБИ пригласили к следователям по закрытому ранее делу о самоубийстве ее 17-летнего сына, в этом учреждении учился Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе. По словам Андреевой, ее 17-летний сын Данил совершил суицид год назад после нескольких неудавшихся попыток самоубийства. До этого, как отметила женщина, юноша перестал общаться с родными и называть отчима отцом, начал проявлять агрессию, оделся в черное и назвал себя богом.