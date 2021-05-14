Врач рассказал о состоянии пострадавших детей при стрельбе в Казани

Директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина рассказала о состоянии пострадавших детей при стрельбе в Казани. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Москву из Казани привезли двоих детей, одного пострадавшего уже прооперировали.

«Ребенка оперировали вчера, была уникальная операция, которую делали сосудистые хирурги. Это удаление инородных тел — дробь пули в области шеи, позвоночника», — отметила Петряйкина. Она добавила, что мальчик находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Вторая пострадавшая готовится к операции, у нее множественные инородные тела, однако не в столь критических местах, уточнила глава больницы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как проходят операции у пострадавших в Казани детей.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Также сообщалось, что у молодого человека была лицензия на оружие, которая была выдана ему в апреле текущего года.