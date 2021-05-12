В США задержали подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер

Афроамериканца, подозреваемого в стрельбе на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, задержали. Об этом сообщает ABC7 New York со ссылкой на местных полицейских.

Предполагаемого нападавшего с оружием задержали во Флориде. Согласно информации ведомства, один из очевидцев увидел 31-летнего Фарраха Мухаммада в штате Северная Каролина. В скором времени информация была направлена следователям.

Полиция проследила за подозреваемым и задержала его недалеко от города Джексонвилл.

Сейчас мужчина находится под арестом в тюрьме округа Бредфорд. Детали предъявленных обвинений в настоящий момент не уточняются.

Инцидент со стрельбой случился 8 мая недалеко от отделения полиции на пересечении 7-й авеню и 44-й улицы в Нью-Йорке. В результате нападения пострадали две женщины и ребенок. После чего экстренные ведомства приступили к поиску человека, открывшего огонь.

Ранее пять человек были ранены из-за стрельбы в Соединенных Штатах. По данным спасателей, пять человек были доставлены в больницу.