Сильный ветер повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей в Москве

Сильный ветер повалил 20 деревьев и повредил 12 машин в столице 12 мая. Об этом заявили представители московского комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, коммунальщики сейчас устраняют последствия ураганного ветра.

«По состоянию на 20.00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент осуществляется распиливание и вывоз упавших деревьев, а также демонтаж поврежденных ветром конструкций.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на улице. Пешеходам рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них транспортные средства. Горожанам также посоветовали по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды.

Ранее москвичам пообещали почти 30-градусную жару на будущей неделе. Через пять дней столбики термометров покажут в дневные часы от 25 до 28 градусов выше нуля.

Кроме того, сообщалось, что три человека пострадали во время грозы в столице.