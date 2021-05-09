Около 100 человек участвуют в поисках главы минздрава Омской области

Порядка 100 сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС принимают участие в поисках министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону.

«В поисковом районе развернут штаб. В мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в операции применяются вертолет, а также беспилотные летательные аппараты.

По последним сводкам, оперативным службам удалось найти квадроцикл пропавшего в 6,5 км от охотбазы.

Ранее появились сведения, что глава минздрава Омской области пропал без вести. Позднее полиция подтвердила пропажу Мураховского. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчин, но потом обратились к полицейским. Мураховский занял должность главы минздрава в ноябре 2020 года.