Зюганов выразил соболезнования по случаю смерти экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Геннадий Зюганов на акции памяти и солидарности «Питер - Мы с тобой!» в Москве... Геннадий Зюганов на акции памяти и солидарности «Питер - Мы с тобой!» в Москве...
Геннадий Зюганов на акции памяти и солидарности «Питер - Мы с тобой!» в Москве...
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Зюганов выразил соболезнования по случаю смерти экс-секретаря ЦК КПСС Лигачева .

Новость дополняется.