В Москве умер бывший секретарь ЦК КПСС, политик, бывший член КПРФ Егор Кузьмич Лигачев. Ему было 100 лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова. «Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», — говорится в сообщении.
Лигачев запомнился тем, как критиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Также в историю вошла фраза «Борис, ты не прав», адресованная президенту России Борису Ельцину.