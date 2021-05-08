Названа причина смерти экс-секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева

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Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева Александр в беседе с сайтом kp.ru сообщил причину смерти отца.

Лигачев-младший рассказал, что бывший член советского Политбюро с 5 апреля находился в московской Центральной клинической больнице.

Он указал, что причиной смерти его отца стал не коронавирус. По словам собеседника издания, у Лигачева-старшего обострились давние проблемы с легкими.

«На днях его перевели в реанимацию. Двусторонняя пневмония. Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать. В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел», — сказал Лигачев-младший.

Накануне стало известно, что в Москве на 101-м году жизни скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев.

Политик, бывший член КПРФ, запомнился тем, как критиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В историю вошла его фраза «Борис, ты не прав», адресованная первому президенту России Борису Ельцину.