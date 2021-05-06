Голикова назвала число вакцинировавшихся от COVID-19 в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова уведомила, что число привившихся одним компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в стране достигло 13,4 млн человек. Об этом она сказала во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По ее словам, обе дозы препарата от COVID-19 получили 9,4 млн жителей страны.

Голикова также сообщила, в России произведено уже 31,9 млн комплектов вакцин против коронавируса.

Кроме того, она рассказала, что в стадии снижения заболеваемости COVID-19 на сегодняшний день находятся 32 региона страны, «в стадии стабилизации — 49» и четыре субъекта Российской Федерации «находятся в стадии некоторого роста».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.