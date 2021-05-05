«Единая Россия» не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддерживает введение штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч, сообщает Telegram-канал «Единая Россия. Официально».

«Эти обсуждения возможны только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители. Систему штрафов в целом не следует рассматривать как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности», — заявил Турчак.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу предоставить кабмину свою позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч.

Глава комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов заявил, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости на дорогах приведет к росту количества штрафов, однако главным приоритетом является сохранение жизней.