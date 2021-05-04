Мурашко рассказал о непростой ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в регионе», — сказал Мурашко.

Министр заявил, что важно продолжать формировать коллективный иммунитет, а также вакцинировать население, делая акцент на группы высокого риска.

Ранее в России выявили минимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19 с сентября 2020 года — 7 770 случаев. Согласно информации оперштаба, 26 сентября было зарегистрировано 7523 заболевших. Темп прироста за сутки составил 0,16%. Умерли 337 граждан, из больниц выписали еще 6755 пациентов.

За весь период пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 4 839 514 россиян, выздоровели 4 457 044, умерли 111 535.