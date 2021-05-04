Момент падения моста под поездом в Мехико сняли на видео

Момент обрушения метромоста с поездом в Мехико попал на видео. Кадры ЧП, в результате которого погибли 20 человек, опубликованы в Twitter-профиле Diario 24 Horas.

Согласно последним данным, подтверждена смерть 20 человек, 49 пострадавших были доставлены в больницы, уточняет Milenio.

Кадры, размещенные в сети, удалось снять на камеру скрытого видеонаблюдения. На них можно заметить, как поезд рухнул на проезжающие под ним машины.

Обрушение случилось 4 мая в 06:25 мск, на юго-востоке Мехико, недалеко от станций «Оливос» и «Тесонко». На месте происшествия находятся экстренные службы, устанавливается причина аварии. Среди погибших есть несовершеннолетние. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум также добавила, что семь пострадавших при обрушении метромоста находятся в тяжелом состоянии.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.

Ранее выяснялось, есть ли люди в машине, которая оказалась под завалами при крушение поезда.