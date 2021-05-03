Постпреда России вызвали в ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе в Брюсселе был вызван в ЕС. Планируется, что ему выразят там решительный протест на фоне санкций России в отношении европейских представителей, приводит РИА «Новости» заявление официального представителя внешнеполитической службы союза Питера Стано.

«Да, российский постпред был вызван, после полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — объяснил Стано.

Ранее в МИД России обнародовали список граждан ЕС, которым теперь нельзя приехать в РФ. Данный перечень стал ответом на введенные 2 и 22 марта Советом Евросоюза ограничения против шести россиян, уточняли в внешнеполитическом ведомстве.

ЕС осудил действия Москвы, посчитав санкции безосновательными.

Кроме того, в Швеции захотели принять меры против России в знак солидарности с Чехией.

Ко всему прочему, Болгария решила объявить российского дипломата персоной нон грата.